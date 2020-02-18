Глава МИД Украины предупредил Белоруссию о нападении России

Глава Украинского МИД не исключил, что Россия нападет на Белоруссию. У белорусов два пути: найти партнеров, вести себя разумно и проиграть или вступить в войну.

Такое мнение высказал Вадим Пристайко.

"Белоруссию ожидают тяжелые времена. Несколько лет назад я беседовал с белорусскими журналистами и когда я уже не для записи сказал им, что если они будут хотеть оставаться независимыми, их ожидает с Россией подобная война, подобные тяжести и подобные страдания, через которые мы проходим, они мне не верили. Сейчас, возможно, они сомневаются меньше", — заявил украинский министр иностранных дел.

В России на это отреагировали, назвав слова украинца "дешевой пропагандой".