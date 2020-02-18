Глава Украинского МИД не исключил, что Россия нападет на Белоруссию. У белорусов два пути: найти партнеров, вести себя разумно и проиграть или вступить в войну.
Такое мнение высказал Вадим Пристайко.
"Белоруссию ожидают тяжелые времена. Несколько лет назад я беседовал с белорусскими журналистами и когда я уже не для записи сказал им, что если они будут хотеть оставаться независимыми, их ожидает с Россией подобная война, подобные тяжести и подобные страдания, через которые мы проходим, они мне не верили. Сейчас, возможно, они сомневаются меньше", — заявил украинский министр иностранных дел.
В России на это отреагировали, назвав слова украинца "дешевой пропагандой".
"Чем дольше Пристайко находится на посту главы МИД Украины, тем больше он становится похож на Климкина. Явная чушь о том, будто Белоруссию ждет война с Россией, — это смесь дешевой пропаганды и примитивного маневра с целью стравить Москву и Минск. Тут дипломатией и не пахнет", — написал в своем микроблоге глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
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