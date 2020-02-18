Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Посол России: У Москвы и Варшавы худшие отношения в истории

Мир » Европа

Отношения России и Польши становятся хуже с каждым годом. Сейчас они самые плохие за всю историю отношений двух стран.

Настроение поляков формируют и местные СМИ. В средствах массовой информации Польши постоянно нагнетается тема "российской угрозы". Об этом рассказал посол России в Варшаве Сергей Андреев.

"У нашей страны сейчас самые плохие отношения с Польшей за всё время после окончания Второй мировой войны", — подчеркнул дипломат.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в польском городе Туруне произошла массовая драка. Участниками ее стали русские, украинцы и белорусы. Поляки напали на группу людей за то, что те разговаривали на русском языке.

посол польша россия сергей андреев
Актуальная аналитика
Интересное и полезное
Необычные памятники насекомым
Авто
Как самому "хромировать" детали в гараже
Силовые структуры
Линейная тактика шведов. Битва при Брейтгенфельде
Последние материалы
Больные онкологией пациенты чаще заболевают коронавирусом
Запрет на отчуждение территорий пропишут в Конституции
Травматолог рассказал об опасности хрустеть пальцами
Последний день года не будет выходным
Советник Порошенко по военным вопросам назвал бойцов ВСУ ублюдками
Россия стала самой опасной страной для российских туристов
У медика, работающего на Diamond Princess, обнаружили коронавирус
На ЧМ по биатлону стартует женская индивидуальная гонка
Необычные памятники насекомым
Глава МИД Украины предупредил Белоруссию о нападении России
Популярное
Шоу-бизнес
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии

2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.

Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Шоу-бизнес
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Силовые структуры
Турецкий спецназ уезжает из Сирии под конвоем российских военных
Биатлон
Норвежские биатлонисты прокомментировали победу Логинова на ЧМ
Соломон Соловьев Каждый правый имеет право на все - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев Американцы голосуют за здоровье и против Трампа Петр Фадеев Василий Амирджанов Новосибирский агитпоезд научит единству и духовности Василий Амирджанов
Комментарии
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Посол РФ рассказал о "неподобающем" отношении к россиянам в Израиле
Советник Порошенко по военным вопросам назвал бойцов ВСУ ублюдками
Глава МИД Украины предупредил Белоруссию о нападении России
Зеленский обратился к представителям США за военной помощью
Протоиерей Смирнов продолжил тему о "бесплатных проститутках"
Протоиерей Смирнов продолжил тему о "бесплатных проститутках"
Протоиерей Смирнов снова отличился: сравнил женщин с автомобилями
Посол РФ рассказал о "неподобающем" отношении к россиянам в Израиле
Опрос: 80% россиян хотят, чтобы Запад и Москва дружили
Опрос: 80% россиян хотят, чтобы Запад и Москва дружили
Протоиерей Смирнов продолжил тему о "бесплатных проститутках"
В споре Литвы и "Газпрома" судом поставлена жирная точка
Шнуров ответил матом на сравнение священником жен с проститутками
В России будут восстанавливать леса с помощью клонов деревьев
Еще на две недели продлили прием поправок в Конституцию
Дума рассмотрит возможность индексации пенсий работающих пенсионеров
Кредиты в России, возможно, будут выдавать далеко не всем
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Протоиерей Смирнов продолжил тему о "бесплатных проститутках"
Протоиерей Смирнов снова отличился: сравнил женщин с автомобилями
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ