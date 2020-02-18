Посол России: У Москвы и Варшавы худшие отношения в истории

Отношения России и Польши становятся хуже с каждым годом. Сейчас они самые плохие за всю историю отношений двух стран.

Настроение поляков формируют и местные СМИ. В средствах массовой информации Польши постоянно нагнетается тема "российской угрозы". Об этом рассказал посол России в Варшаве Сергей Андреев.

"У нашей страны сейчас самые плохие отношения с Польшей за всё время после окончания Второй мировой войны", — подчеркнул дипломат.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в польском городе Туруне произошла массовая драка. Участниками ее стали русские, украинцы и белорусы. Поляки напали на группу людей за то, что те разговаривали на русском языке.