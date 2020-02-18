Украина планирует обмен пленными до саммита в нормандском формате

Масштабный обмен пленными планируют власти Украины. Это произойдет до очередного саммита в нормандском формате.

О планах украинских властей рассказал глава МИД страны Вадим Пристайко.

"В этот раз удалось более-менее достичь прогресса разве что в обмене людей. Мы сделали большой обмен, вернули много украинцев домой. И мы планируем до следующей встречи провести также большой обмен пленными", — сказал он.

Предыдущая встреча прошла в декабре в Париже. Как подчеркнул глава российского МИД Сергей Лавров, разговор о следующем саммите в нормандском формате возможен только тогда, когда Украина выполнит все взятые на себя обязательства. Помимо обмена пленными тогда речь шла также о постоянном юридическом статусе Донбасса.