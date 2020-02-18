Завтра у пассажиров Diamond Princess заканчивается срок карантина

19 февраля пассажиры круизного корабля Diamond Princess, стоящего на карантине у берега Японии, начнут покидать судно. Завершен процесс схода на берег будет, ориентировочно, 21 февраля.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в Токио сообщил Като Кацунобу, министр здравоохранения Японии.

Как пишет агентство Киодо, Кацунобу уточнил, что покинуть лайнер смогут только те пассажиры, у которых в ходе контрольного обследования будет отрицательная реакция на коронавирус типа COVID-19.

У пассажиров лайнера взяты повторные пробы на коронавирус

"В настоящий момент, — сказал министр, — пробы для анализов взяты у всех 3 тысяч остающихся на борту пассажиров. Идет их обработка".

Статистика за сутки

На текущий момент в Японии выявлено 520 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Из них 454 человека — пассажиры и члены экипажа Diamond Princess:

398 пассажиров,

56 членов экипажа.

Напомним, что вчера, 17 февраля, симптомы новой пневмонии, вызванной коронавирусом, были обнаружены у одной пассажирки лайнера -гражданки России. Об этом подробнее — здесь.