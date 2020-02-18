Эпидемия коронавируса: статистика за сутки

За минувшие сутки в Китае снова выросло число жертв новой пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19.

По данным китайского госкомитета по здравоохранению,

в 31 провинции страны на 00:00 часов 18 февраля зарегистрировано:

подтвержденных случаев заражения коронавирусом — более 72436,

новых случаев за сутки — 1886,

скончались — 1868 человек,

за сутки умерло — 98 больных,

выписаны из больниц — 12552 вылечившихся,

за сутки — 1701 пациент.

По данным ВОЗ

За пределами Китая

заболевшие новой пневмонией выявлены в 25 странах мира

заражено коронавирусом 694 человека

скончались — 3

Об этом рассказал на брифинге Тедрос Адханом Гебрейесус, гендиректор ВОЗ.

По его словам, имеющиеся у организации данные