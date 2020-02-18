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Эпидемия коронавируса: статистика за сутки

Мир

За минувшие сутки в Китае снова выросло число жертв новой пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19.

По данным китайского госкомитета по здравоохранению,

в 31 провинции страны на 00:00 часов 18 февраля зарегистрировано:

  • подтвержденных случаев заражения коронавирусом — более 72436,
  • новых случаев за сутки — 1886,
  • скончались — 1868 человек,
  • за сутки умерло — 98 больных,
  • выписаны из больниц — 12552 вылечившихся,
  • за сутки — 1701 пациент.

По данным ВОЗ

За пределами Китая

  • заболевшие новой пневмонией выявлены в 25 странах мира
  • заражено коронавирусом 694 человека
  • скончались — 3

Об этом рассказал на брифинге Тедрос Адханом Гебрейесус, гендиректор ВОЗ.

По его словам, имеющиеся у организации данные

"говорят о снижении количества новых случаев COVID19. Но этот тренд надо интерпретировать с большой осторожностью, все может измениться в любой момент".

Темы воз китай коронавирус новая пневмония
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