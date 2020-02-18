За минувшие сутки в Китае снова выросло число жертв новой пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19.
в 31 провинции страны на 00:00 часов 18 февраля зарегистрировано:
Об этом рассказал на брифинге Тедрос Адханом Гебрейесус, гендиректор ВОЗ.
По его словам, имеющиеся у организации данные
"говорят о снижении количества новых случаев COVID19. Но этот тренд надо интерпретировать с большой осторожностью, все может измениться в любой момент".
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.