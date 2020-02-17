Китай и представители стран ЮВА обсудят ситуацию с коронавирусом

Министры иностранных дел АСЕАН и Китая встретятся в Лаосе. Целью встречи станет выработка действий по борьбе в коронавирусом.

О встрече сообщил официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.

"Тот факт, что стороны в такой короткий срок приняли решение провести специальное заседание министров иностранных дел, демонстрирует нашу решимость преодолеть трудности совместными усилиями", — отметил дипломат.

Встреча состоится 19-21 февраля. Китай представит министр иностранных дел Ван И.

Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса достигло 1770 человек.