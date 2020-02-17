Министры иностранных дел АСЕАН и Китая встретятся в Лаосе. Целью встречи станет выработка действий по борьбе в коронавирусом.
О встрече сообщил официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.
"Тот факт, что стороны в такой короткий срок приняли решение провести специальное заседание министров иностранных дел, демонстрирует нашу решимость преодолеть трудности совместными усилиями", — отметил дипломат.
Встреча состоится 19-21 февраля. Китай представит министр иностранных дел Ван И.
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