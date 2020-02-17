Браконьерское судно, задержанное российскими пограничниками в Азовском море, стало причиной политического конфликта. Российская сторона призывает Украину разбираться в ситуации вне политического контекста.
После задержания судна, капитан которого признался в браконьерской деятельности, киевские власти вызвали временного поверенного в делах России и выразили протест. МИД Украины потребовал отпустить задержанных и вернуть имущество.
В России украинских коллег призывают решить ситуацию в правовом поле.
"Есть факт браконьерства, и он подтвержден задержанными. Они согласились, что их задержали правильно, их задержали по сути", — прокомментировал журналистам ситуацию сенатор Константин Косачев.
Ранее "Правда.Ру" писала, что Украина попалась на экспорте военной продукции в Россию.
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