Чехия поможет Китаю в борьбе с коронавирусом

7 тонн гуманитарной помощи отправится из Чехии в Китай. Таким образом европейская страна поможет КНР в борьбе с коронавирусом.

Помощь будет целевая: предварительно была запрошена информация о необходимых вещах в каждой провинции.

"При организации сбора груза будут сотрудничать органы Красного Креста Чехии и Китая", — рассказал первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек.

Обратно самолет Минобороны Чехии привезет эвакуированных из Китая граждан Республики.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ВОЗ обеспечит средствами индивидуальной защиты 18 стран мира.