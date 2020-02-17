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Чехия поможет Китаю в борьбе с коронавирусом

Мир

7 тонн гуманитарной помощи отправится из Чехии в Китай. Таким образом европейская страна поможет КНР в борьбе с коронавирусом.

Помощь будет целевая: предварительно была запрошена информация о необходимых вещах в каждой провинции.

"При организации сбора груза будут сотрудничать органы Красного Креста Чехии и Китая", — рассказал первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек.

Обратно самолет Минобороны Чехии привезет эвакуированных из Китая граждан Республики.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ВОЗ обеспечит средствами индивидуальной защиты 18 стран мира.

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