7 тонн гуманитарной помощи отправится из Чехии в Китай. Таким образом европейская страна поможет КНР в борьбе с коронавирусом.
Помощь будет целевая: предварительно была запрошена информация о необходимых вещах в каждой провинции.
"При организации сбора груза будут сотрудничать органы Красного Креста Чехии и Китая", — рассказал первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек.
Обратно самолет Минобороны Чехии привезет эвакуированных из Китая граждан Республики.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ВОЗ обеспечит средствами индивидуальной защиты 18 стран мира.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.