Санкционный список по Сирии расширили в Совете Евросоюза

Под санкции против сирийского режима попали бизнесмены и организации. Список расширили на 10 пунктов.

Об этом сообщается на сайте Совета Евросоюза.

"Сегодня совет добавил восемь видных бизнесменов и две организации, связанные с этими бизнесменами, в список лиц и организаций, подпадающих под санкции против сирийского режима и его сторонников", — говорится в заявлении.

По состоянию на 17 февраля под европейскими санкциями находятся 277 человек и 71 организация Сирии.

Ранее "Правда.Ру" писала, что политика санкций вынудила США просить у России нефть. Российский экспорт нефти и нефтепродуктов в Америку увеличился в 2018-м, и в особенности в 2019 году.