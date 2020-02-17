Под санкции против сирийского режима попали бизнесмены и организации. Список расширили на 10 пунктов.
Об этом сообщается на сайте Совета Евросоюза.
"Сегодня совет добавил восемь видных бизнесменов и две организации, связанные с этими бизнесменами, в список лиц и организаций, подпадающих под санкции против сирийского режима и его сторонников", — говорится в заявлении.
По состоянию на 17 февраля под европейскими санкциями находятся 277 человек и 71 организация Сирии.
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