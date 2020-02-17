Новый посол назначен в Венесуэле

Сергей Мелик-Багдасаров будет представлять Россию в Венесуэле. Нового посла назначил 17 февраля Владимир Путин.

Ранее эту должность занимал Владимир Заемский. Он представлял Россию в Венесуэле, Гаити и Доминиканской Республике. Сегодняшним указом президента от работы в Венесуэле Заемский освобожден.

Указ о назначении уже подписан и размещен на портале правовой информации.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что США предупредили Россию о последствиях за поддержку Мадуро. Как заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, позиция российских властей не остается незамеченной.