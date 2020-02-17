Сергей Мелик-Багдасаров будет представлять Россию в Венесуэле. Нового посла назначил 17 февраля Владимир Путин.
Ранее эту должность занимал Владимир Заемский. Он представлял Россию в Венесуэле, Гаити и Доминиканской Республике. Сегодняшним указом президента от работы в Венесуэле Заемский освобожден.
Указ о назначении уже подписан и размещен на портале правовой информации.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что США предупредили Россию о последствиях за поддержку Мадуро. Как заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, позиция российских властей не остается незамеченной.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.