Владимир Путин встретится с Мун Чжэ Ином. Встреча состоится в Сеуле.
Дату сейчас согласовывают стороны. Об этом сообщил посол России в Южной Корее Андрей Кулик.
"В ходе переговоров в Москве 22 июня 2018 года президент Владимир Путин принял приглашение президента РК Мун Чжэ Ина посетить Республику Корея в удобное время. В настоящее время по дипломатическим каналам согласовываются возможные сроки", — рассказал дипломат.
Ранее "Правда.Ру" писала, что россияне признали Южную Корею самой безопасной страной для туризма.
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