Владимир Путин посетит Южную Корею

Владимир Путин встретится с Мун Чжэ Ином. Встреча состоится в Сеуле.

Дату сейчас согласовывают стороны. Об этом сообщил посол России в Южной Корее Андрей Кулик.

"В ходе переговоров в Москве 22 июня 2018 года президент Владимир Путин принял приглашение президента РК Мун Чжэ Ина посетить Республику Корея в удобное время. В настоящее время по дипломатическим каналам согласовываются возможные сроки", — рассказал дипломат.

Ранее "Правда.Ру" писала, что россияне признали Южную Корею самой безопасной страной для туризма.