Вандалы в Турции оскверняли могилы христиан

20 христианских могил испортили вандалы в Турции. Они орудовали на кладбище Ортакёй в Анкаре.

Преступников удалось задержать. Ими оказались подростки.

"Подозреваемые в совершении акта вандализма в отношении могил христиан 7 февраля шестеро подростков в возрасте 15-16 лет задержаны Управлением жандармерии Анкары, дело передано в прокуратуру, подозреваемые допрашиваются", — говорится в сообщении администрации губернатора Анкары.

Ранее "Правда.Ру" писала, что неизвестные вандалы осквернили памятник Жаку Шираку в Ницце.