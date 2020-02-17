20 христианских могил испортили вандалы в Турции. Они орудовали на кладбище Ортакёй в Анкаре.
Преступников удалось задержать. Ими оказались подростки.
"Подозреваемые в совершении акта вандализма в отношении могил христиан 7 февраля шестеро подростков в возрасте 15-16 лет задержаны Управлением жандармерии Анкары, дело передано в прокуратуру, подозреваемые допрашиваются", — говорится в сообщении администрации губернатора Анкары.
Ранее "Правда.Ру" писала, что неизвестные вандалы осквернили памятник Жаку Шираку в Ницце.
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