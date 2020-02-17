«Газпром» не будет платить Литве 1,4 млрд евро

Литовские власти проиграли в суде "Газпрому". Суд встал на сторону российской компании.

Литва требовала у газовиков выплату в 1,4 миллиарда евро. По мнению местных властей, в 2004–2012 годах российская компания назначала несправедливую цену за импортированное сырье. При этом "Газпром" был монополистов на литовском рынке природного газа.

"Верховный суд Швеции отклонил просьбу Литвы о пересмотре неблагоприятного для нас решения апелляционного суда этой страны, который оставил без изменения постановление Стокгольмского арбитража 2016 года", — сообщили в министерстве энергетики республики.

Судебное разбирательство длилось почти 8 лет. Последней инстанцией стал верховный суд Швеции. За эти годы Литва потратила на судебные тяжбы около 10,5 млн евро.