Пограничники Украины задержали "гражданина СССР"

Государственная пограничная служба Украины сообщает, что в Одесской области задержан мужчина, предъявивший на пункте контроля давно не действующий паспорт гражданина СССР.

Как сообщает ведомство, мужчина намеревался пройти на территорию страны из Молдавии. Инцидент произошел на пункте пропуска "Кучурган" Белгород-Днестровского отряда.

"Он обвинил украинских пограничников в государственной измене, правда, по законодательству СССР, и призвал переходить их на сторону Советского Союза", — говорится в сообщении украинской погранслужбы.

Когда нарушителя задержали, он стал призывать украинских пограничников переходить на сторону Советского Союза. Кроме того, мужчина стал сопротивляться выполнению требований сотрудников и заявил, что они действуют незаконно.

Напомним, с марта текущего года украинцы смогут ездить в Россию только по загранпаспорту. Так решило правительство Украины.