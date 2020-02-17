Российских военных в Ливии нет. Об этом журналистам заявили в Кремле.
Предположении о введении российских войск в Ливию опроверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:
"Нет, Владимир Путин — главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации — не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счет не отдавал".
Ситуацию в Ливии Владимир Путин обсудил с премьером Италии. Две страны продолжат работу по урегулированию ситуации в Ливии.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.