Путин не давал приказ отправить военных в Ливию

Российских военных в Ливии нет. Об этом журналистам заявили в Кремле.

Предположении о введении российских войск в Ливию опроверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

"Нет, Владимир Путин — главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации — не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счет не отдавал".

Ситуацию в Ливии Владимир Путин обсудил с премьером Италии. Две страны продолжат работу по урегулированию ситуации в Ливии.