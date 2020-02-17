Безопасность границ Белоруссии находится под вопросом. Страна просит помощи у соседей.

Об этом заявил президент Республики Александр Лукашенко.

"К сожалению, вызовов и угроз пограничной безопасности год от года не становится меньше… Увеличивается военная активность по ту сторону границы. При этом Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается как в сфере экономики, так и в военной сфере", — цитируют журналисты белорусского лидера.