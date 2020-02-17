Безопасность границ Белоруссии находится под вопросом. Страна просит помощи у соседей.
Об этом заявил президент Республики Александр Лукашенко.
"К сожалению, вызовов и угроз пограничной безопасности год от года не становится меньше… Увеличивается военная активность по ту сторону границы. При этом Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается как в сфере экономики, так и в военной сфере", — цитируют журналисты белорусского лидера.
Александр Лукашенко отметил высокую стоимость обновления пограничной инфраструктуры. Он считает, что помощь в укреплении безопасности Белоруссии должны оказать страны Евросоюза и Россия.
Ранее "Правда.Ру" писала, что США намерены усилить работу с Белоруссией. Недавно страну посетил госсекретарь США Майк Помпео.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.