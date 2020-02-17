Новый экспресс-тест определит коронавирус за считанные минуты

За 15 минут сможет выявить у пациента коронавирус новый экспресс-тест. Его разработали китайские ученые.

Новинку произвели в Нанькайском университете в китайском городе Тяньцзине. Созданием теста, который ускорит определение опасного заболевания, занимались эксперты этого университета и других китайских вузов и фармацевтических компаний.

Напомним, что на сегодняшний день число жертв коронавируса в Китае составляет 1770 человек. Эпидемия распространилась на 20 стран мира.