За 15 минут сможет выявить у пациента коронавирус новый экспресс-тест. Его разработали китайские ученые.
Новинку произвели в Нанькайском университете в китайском городе Тяньцзине. Созданием теста, который ускорит определение опасного заболевания, занимались эксперты этого университета и других китайских вузов и фармацевтических компаний.
Напомним, что на сегодняшний день число жертв коронавируса в Китае составляет 1770 человек. Эпидемия распространилась на 20 стран мира.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.