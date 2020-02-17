Вопросы национальной и международной безопасности обсудят представители России и Катара. На восток отправится секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
В Катаре он проведет 18 и 19 февраля.
"Николай Патрушев проведёт российско-катарские консультации по вопросам национальной, региональной и международной безопасности, представляющим взаимный интерес", — сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.
Ранее Николай Патрушев заявлял, что зарубежные спецслужбы ищут уязвимые места России в IT-секторе. По его мнению, найденные уязвимости будут использованы в массированных кибератаках.
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