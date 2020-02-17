Секретарь Совбеза России посетит Катар

Вопросы национальной и международной безопасности обсудят представители России и Катара. На восток отправится секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

В Катаре он проведет 18 и 19 февраля.

"Николай Патрушев проведёт российско-катарские консультации по вопросам национальной, региональной и международной безопасности, представляющим взаимный интерес", — сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

Ранее Николай Патрушев заявлял, что зарубежные спецслужбы ищут уязвимые места России в IT-секторе. По его мнению, найденные уязвимости будут использованы в массированных кибератаках.