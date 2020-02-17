Никому из россиян еще не поставили диагноз "коронавирус"

Еще никому из граждан России не поставлен диагноз "коронавирус". Таковы данные на 17 февраля.

Вирус не подхватил и никто из россиян, находящихся на территории Китая.

"На данный момент россиян среди заболевших на территории КНР нет", — сообщил пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров.

Напомним, что на сегодняшний день опасная болезнь унесла жизни 1770 человек. В мире коронавирусом заразились более 70,5 тысяч человек. Вирус распространился на 20 стран мира.