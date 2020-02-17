Россия и Турция должны найти решение ситуации по Идлибу 17 февраля

Сирийская проблема не должна помешать партнерским отношениям России и Турции. Такое мнение высказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Он заявил, что окончательный ответ двух стран по ситуации в Идлибе будет принят 17 февраля.

"Ещё предстоит много работы, мы продолжаем активно сотрудничать по этим вопросам с Россией… Мы не должны позволять сирийской проблеме преуменьшать наше сотрудничество и сказываться на наших отношениях", — подчеркнул турецкий министр иностранных дел.

Главы российского и турецкого МИД обсудили ситуацию в Идлибе в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Она проходила в столице Баварии с 14 по 16 февраля.