Депутаты Бундестага потребовали прекратить оскорблять народ-победитель

Группа депутатов немецкого парламента от Левой партии направили обращение к федеральному правительству страны, в котором потребовали, чтобы Германия отказалась от участия в развёртывании войск на границе России в рамках запланированных учений DEFENDER-Europe-20.

Как следует из документа, парламентарии считают, что военные маневры, которые будут проходить в дни празднования 75-й годовщины Победы над гитлеровским фашизмом, — это "безответственная игра НАТО, задуманная, чтобы нанести оскорбление российскому народу".

"Более того, — говорится в документе, — эти маневры у российской границы будут оскорбительными также и для людей, проживающих в других странах бывшего СССР, чьи предки принесли самую большую жертву и приложили самые большие усилия к освобождению Европы от фашизма в годы Второй мировой войны".

Депутаты не понимают, зачем Европе столько американских солдат на ее территории

И еще один момент, который вызывает тревогу немецких политиков: