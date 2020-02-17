В Китае скрывающим симптомы коронавируса грозит смертная казнь

Эпидемия коронавируса, свирепствующая в Китае, внесла коррективы и в уголовное законодательство страны.

Теперь там за сокрытие симптомов коронавируса, зараженного человека могут приговорить к реальному тюремному сроку — от 10 лет до пожизненного — или к смертной казни.

Заявление китайского судьи

Об этом сегодня сообщает Beijing Daily со ссылкой на заявление китайского суда.

"Судья 1-го суда по уголовным делам, г-н Чоюй, сказал, что "сокрытие болезни, не сообщение о появлении симптомов" представляет собой преступление против общественной безопасности опасным способом. Поэтому согласно действующему законодательству, умышленная передача заражения возбудителями инфекционных заболеваний, создающих угрозу здоровью других людей, из-за чего общественная и частная собственность несут тяжелые потери, будет впредь приговариваться к десяти годам лишения свободы, пожизненного заключения или смертной казни", — пишет Beijing Daily.

Наказание грозит не только тем, кто болен сам

Аналогичное наказание может быть применено не только к тому, кто скрыл факт заражения, но и "искажает информацию о состоянии больного и за сокрытие истории путешествий", — уточняется в материале.

Напомним, что с момента обнаружения коронавируса в декабре прошлого года в Китае от вызванной им новой пневмонии уже скончались 1770 человек.