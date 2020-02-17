70 новых заболевших коронавирусом на Diamond Princess

На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берега Японии выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019.

Об этом сегодня сообщил ТК NHK со ссылкой на Японии Кацунобу Като, главу минздрава Японии.

"На борту лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине у порта Йокогамы коронавирус выявлен у 355 человек. Вместе с распространением болезни на корабле, в стране тоже увеличивается число заболевших", — говорится в материале канала.

На борту Diamond Princess заразились коронавирусом 40 американцев

По данным ТК CBS News, на корабле коронавирусом заражены 40 американцев.

"Сотрудниками Государственного департамента США в воскресенье, 16 февраля, по примеру Италии, начата эвакуация наших граждан с борта находящегося на карантине у берега Японии лайнера. 40 заболевших будут помещены в японские больницы, остальных граждан эвакуируют на базы ВВС в США", — сказал Энтони Фаучи, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний.

Россияне пока держатся

По данным российского посольства в Японии, 24 россиянина на борту лайнера Diamond Princess здоровы.