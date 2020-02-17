Эпидемия в Китае: в провинции Хубэй за сутки умерли 100 человек

На утро понедельника, 17 февраля, число инфицированных коронавирусом в очаге эпидемии — китайской провинции Хубэй — "перевалило" за 58 тысяч.

За последние сутки там зарегистрировано 100 новых летальных исходов. Таким образом, число жертв новой пневмонии в Хубэе составляет 1696 человек.

Об этом сегодня сообщил комитет здравоохранения китайской провинции.

"Несмотря на то, что эпидемия не отступает, нам удалось найти способ лечения. За сутки из больниц в Хубэе выписано 1016 выздоровевших пациентов. Для сравнения: