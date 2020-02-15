Боевиков «Аль-Каиды» вербовали в Судане воевать за ПНС Ливии

Как сообщает издание Free West Media, боевики запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» в конце 2018 года отправлялись в Ливию для того, чтобы сражаться на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Переброской занималась суданская разведка.

«Аль-Каида» пришла в Судан в 90-е годы прошлого столетия. Идеолог исламизма Хасан Тураби пригласил в страну лидера группировки Усаму бен Ладена, после чего главарь организации начал постоянно жить в Судане и даже открывать там учебные центры. Этим и объясняется желание спецслужб африканского государства обогатиться за счет сотрудничества с боевиками. К тому же организация плотно обосновалась в Судане и наращивала свое влияние на арабский мир.

Известно, что один из работников суданского мухабарата дал видеоинтервью, на которое и ссылается Free West Media. Он рассказал о том, как местная разведка сотрудничала с «Аль-Каидой». Ролик был растиражирован суданскими СМИ.

Так в 2018 году террористы вербовали граждан страны. Их целью было отправлять завербованных на подмогу ливийскому ПНС. Тренировки шли в штате Северный в лагере аш-Шамали. Подготовку прошла почти тысяча человек. Среди завербованных были не только суданцы, но и сомалийцы.

Собеседник издания рассказал, что, будучи мухабаратчиком, лично привозил людей в лагерь, а потом на границу с Ливией. Также выяснилось, что этот лагерь не единственный в Судане, их довольно много, но точное число неизвестно. Завербованных переправляют в Ливию в районе «треугольника» - там, где соединяются границы Судана, Ливии и Египта.

Мухабаратчик сказал, что не знает о судьбе завербованных, но некоторая часть людей направлялась в бандформирования, контролируемые Абд аль-Рауфом Карре, Усамой аль-Джувейли и Шабаном Хадиа. Выяснилось, что существовала специальная договоренность на эту переброску.

Шабан Хадиа сейчас является заместителем секретаря т.н. ПНС. Его даже собирались отправить с делегацией на саммит «Россия-Африка» осенью 2019 года. Но благодаря российской общественности и прессе его визит не состоялся - террориста не допустили на международное мероприятие.

Хадиа, Карра и аль-Джувейли также были членами командования революционного фронта «Фаджр» - за ним числятся теракты и убийства мирных граждан.

В частности, Карра - лидер группировки RADA. Члены этой банды похитили российских социологов из «Фонда защиты национальных ценностей». Сейчас россиян незаконно содержат в триполитанской тюрьме «Митига», отличающейся ужасающими условиями и пытками над заключенными.

А Аль-Джувейли руководит бригадой, названной по его имени. О них существует следующая информация: он со своей бандой несет ответственность за массовые убийства в Зинтане. Брат Аль-Джувейли лично знаком с бен Ладеном.

Заявления разведчика из Судана нельзя назвать голословными - они подтверждаются документами, попавшими в открытый доступ после неудачного госпереворота. Его попытка была произведена 14 января 2020 года. Суданские СМИ распространили фотографию с «Отчетом о взаимодействии ячеек террористической организации «Аль-Каида», действующих на территории Республики Судан и ливийских бандформирований», которая подтверждает сотрудничество Правительства национального согласия с «Аль-Каидой».

В документе говорится о количестве суданцев, находящихся в числе наемников ПНС. Оказалось, их треть от общего количества. Также в отчете говорится о том, что наемники переправлялись в Ливию через Турцию. Причем, некоторые из них попадали в группировки вышеупомянутых Карры, Хадиа и аль-Джувейли.