На антитурецком митинге в Бенгази собралось больше двухсот человек: представители племен, муниципальные служащие, студенты, делегации из разных городов и районов Ливии. Так ливийские граждане выразили свое недовольство вмешательством Турции в дела государства.
Люди, пришедшие на митинг, записывались в ряды ЛНА (Ливийской национальной армии), присоединялись к движению "Стоп террор", и сдавали кровь в помощь раненым бойцам ЛНА.
Протестующие уничтожили надувные танки, раскрашенные в цвета Турции, и ростовые фигуры с изображением турецкого лидера, главы ПНС и боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена на территории РФ). Тем самым ливийский народ дал понять, кто виновен в новом витке вооруженного противостояния.
В конце мероприятия была зачитана резолюция от ливийского народа к международному сообществу. В документе говорилось о том, что ливийцы считают турецкое вмешательство вторжением и оккупацией ливийских территорий.
По многочисленным данным, на территории Триполи в данный момент находится около десяти тысяч сирийских террористов, турецких военнослужащих и бойцов ЧВК SADAT. В городе возросла преступность:
Также в Ливию поставлено большое количество военной техники и боеприпасов.
Такие действия являются грубейшим нарушением эмбарго ООН.
Подробнее о турецком вмешательстве в дела Ливии вы можете узнать из материала Федерального агентства новостей.
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