Около 200 тысяч жителей Бенгази вышли на антитурецкий митинг

На антитурецком митинге в Бенгази собралось больше двухсот человек: представители племен, муниципальные служащие, студенты, делегации из разных городов и районов Ливии. Так ливийские граждане выразили свое недовольство вмешательством Турции в дела государства.

Люди, пришедшие на митинг, записывались в ряды ЛНА (Ливийской национальной армии), присоединялись к движению "Стоп террор", и сдавали кровь в помощь раненым бойцам ЛНА.

Протестующие уничтожили надувные танки, раскрашенные в цвета Турции, и ростовые фигуры с изображением турецкого лидера, главы ПНС и боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена на территории РФ). Тем самым ливийский народ дал понять, кто виновен в новом витке вооруженного противостояния.

В конце мероприятия была зачитана резолюция от ливийского народа к международному сообществу. В документе говорилось о том, что ливийцы считают турецкое вмешательство вторжением и оккупацией ливийских территорий.

По многочисленным данным, на территории Триполи в данный момент находится около десяти тысяч сирийских террористов, турецких военнослужащих и бойцов ЧВК SADAT. В городе возросла преступность:

грабежи,

убийства

и мародёрство.

Также в Ливию поставлено большое количество военной техники и боеприпасов.

Такие действия являются грубейшим нарушением эмбарго ООН.

Подробнее о турецком вмешательстве в дела Ливии вы можете узнать из материала Федерального агентства новостей.