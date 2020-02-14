Двухнедельный карантин для всех граждан ввел Пекин

Граждане Китая и других стран, приезжающие в Пекин, будут помещены в карантин. Требование вступило в действие 14 февраля.

Карантин может проходить дома или централизованно. Его длительность — две недели.

"Начиная с сегодняшнего дня, все возвращающиеся в Пекин должны находиться под наблюдением в течение 14 дней, дома или централизованно. Те, кто откажется от наблюдения и других мер по профилактике и контролю, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", — говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.

Напомним, что в Китае бушует коронавирус. На сегодняшний день его жертвами стали 1380 человек.