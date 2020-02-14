Перелеты в Таиланд и Малайзию запрещены в Туркмении. Летящие в обратном направлении рейсы страна также не принимает.
Это связано с распространением коронавируса. Запрет действует на рейсы национальной авиакомпании по маршрутам «Ашхабад - Куала-Лумпур» и «Ашхабад - Бангкок».
Перелеты по этим направлениям закрыты до 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. Ранее власти Туркмении запретили рейсы в Пекин.
Ранее «Правда.Ру» писала о распространении заболевания в Сингапуре. Диагноз «коронавирус» поставлен 67 гражданам.
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