В Таиланд и Малайзию теперь не улететь из Туркмении

Перелеты в Таиланд и Малайзию запрещены в Туркмении. Летящие в обратном направлении рейсы страна также не принимает.

Это связано с распространением коронавируса. Запрет действует на рейсы национальной авиакомпании по маршрутам «Ашхабад - Куала-Лумпур» и «Ашхабад - Бангкок».

Перелеты по этим направлениям закрыты до 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. Ранее власти Туркмении запретили рейсы в Пекин.

Ранее «Правда.Ру» писала о распространении заболевания в Сингапуре. Диагноз «коронавирус» поставлен 67 гражданам.