Президент Белоруссии развеял домыслы о том, что Владимир Путин планирует объединить Россию и Белоруссию. Конспирологические идеи активно обсуждались в СМИ 14 февраля.
Суть теории заключалась в том, что Владимир Путин планирует продлить срок пребывания на посту президента за счет присоединения к России соседней республики.
"Нет у Путина такой цели. А если и была, то мы два года назад условились: никакого вхождения Беларуси в Россию быть не может", — заявил Александр Лукашенко в ходе поездки в Гомельскую область.
Он подчеркнул, что Белоруссия всегда будет проводить свою внешнюю политику, но "не во вред родным россиянам".
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.