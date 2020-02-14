Лукашенко пообещал, что Белоруссия не станет частью России

Президент Белоруссии развеял домыслы о том, что Владимир Путин планирует объединить Россию и Белоруссию. Конспирологические идеи активно обсуждались в СМИ 14 февраля.

Суть теории заключалась в том, что Владимир Путин планирует продлить срок пребывания на посту президента за счет присоединения к России соседней республики.

"Нет у Путина такой цели. А если и была, то мы два года назад условились: никакого вхождения Беларуси в Россию быть не может", — заявил Александр Лукашенко в ходе поездки в Гомельскую область.

Он подчеркнул, что Белоруссия всегда будет проводить свою внешнюю политику, но "не во вред родным россиянам".