Путин выразил соболезнования по поводу смерти украинцев в аварии

Соболезнования по поводу гибели граждан Украины в России выразил Владимир Путин Владимиру Зеленскому. Слова сожаления он сказал во время телефонного разговора, инициированного украинской стороной.

Трагическая авария произошла накануне в Псковской области. На трассе столкнулись микроавтобус с пассажирами и большегруз. Погибли 13 человек, все имели украинские паспорта.

"Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью 13 февраля граждан Украины в дорожно-транспортном происшествии в Псковской области", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также в ходе беседы Владимир Путин напомнил о невозможности "переписывания" истории и о важности Дня Победы. Он подчеркнул важность участия всех народов СССР в победе над общим врагом.