Еще 9 граждан Сингапура подхватили коронавирус

Девять новых случаев заражения коронавирусом выявили медики Сингапура. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

На сегодняшний день общее число заболевших опасным вирусом в Сингапуре составляет 67 человек.

"По состоянию на 14 февраля Министерство здравоохранения подтвердило еще девять случаев заражения COVID-19 в Сингапуре. В данный момент ведется отслеживание контактов еще двух заразившихся для установления каких-либо связей с предыдущими случаями или с поездками в Китай", — сообщили представители профильного ведомства.

Часть инфицированных смогла побороть болезнь: из больниц выписано 17 человек.

В Китае число жертв коронавируса достигло отметки в 1380 человек.