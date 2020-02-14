Девять новых случаев заражения коронавирусом выявили медики Сингапура. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.
На сегодняшний день общее число заболевших опасным вирусом в Сингапуре составляет 67 человек.
"По состоянию на 14 февраля Министерство здравоохранения подтвердило еще девять случаев заражения COVID-19 в Сингапуре. В данный момент ведется отслеживание контактов еще двух заразившихся для установления каких-либо связей с предыдущими случаями или с поездками в Китай", — сообщили представители профильного ведомства.
Часть инфицированных смогла побороть болезнь: из больниц выписано 17 человек.
В Китае число жертв коронавируса достигло отметки в 1380 человек.
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