Столтенберг и Лавров встретятся в Мюнхене

Глава министерства иностранных дел России и генеральный секретарь НАТО встретятся на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Она проходит в эти дни в Германии.

Будут ли на встрече обсуждаться какие-то вопросы, не уточняется.

"Я встречусь здесь со многими лидерами, включая глав МИД Китая и России, президента Зеленского и других", — заявил журналистам Йенс Столтенберг.

Ранее сообщалось, что в Мюнхене вероятна встреча Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео.