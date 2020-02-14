Глава министерства иностранных дел России и генеральный секретарь НАТО встретятся на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Она проходит в эти дни в Германии.
Будут ли на встрече обсуждаться какие-то вопросы, не уточняется.
"Я встречусь здесь со многими лидерами, включая глав МИД Китая и России, президента Зеленского и других", — заявил журналистам Йенс Столтенберг.
Ранее сообщалось, что в Мюнхене вероятна встреча Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.