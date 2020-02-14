Главы МИД пяти стран обсудят крушение украинского самолета

Главы внешнеполитических ведомств пяти стран в Германии обсудят ход расследования крушения пассажирского украинского самолета. Встреча пройдет на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ход расследования трагедии оценят министры иностранных дел Украины, Афганистана, Великобритании, Канады и Швеции.

Напомним, что Boeing 797 украинских авиалиний потерпел крушение в Тегеране 8 января. Погибли 176 человек. В Иране утверждают, что самолет был сбит ракетой.