Вьетнамские власти приедут в Москву на День Победы

Делегации 17 стран приедут в Россию в мае. Они станут участниками праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Свое участие подтвердили представители Вьетнама. Об этом сообщил посол России в Ханое Константин Внуков.

"Соответственно, вьетнамская сторона подтвердила намерение направить в Москву в мае текущего года делегацию руководства страны для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", — сказал Внуков журналистам.

Ранее "Правда.Ру" писала, что на празднование Дня Победы из США приедут ветераны Второй мировой войны. Они посетят Москву, Санкт-Петербург и Волгоград.