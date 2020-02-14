Усиление охраны произвели в российском посольстве в Турции. На такие меры пришлось пойти из-за угроз.
Их получил посол России в Турции Алексей Ерхов.
"Ситуация в последнее время на самом деле обострилась, и в связи с этим по нашей просьбе турецкими властями приняты дополнительные меры безопасности", — заявила пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова.
Угрозы Ерхов получил в социальных сетях. И хотя особой веры в реальность угроз нет, охрану усилили.
Ранее Алексей Ерхов высказал мысль, что аналогичная ситуация уже была и привела к убийству российского посла Андрея Карлова.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.