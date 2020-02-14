Треть китайцев, которые работали во Вьетнаме, вернулись к работе после китайского Нового года. Все они помещены в карантин.
Всего во Вьетнаме легально трудятся более 33,7 тысяч граждан Китая. 26 тысяч из них уехали на Родину, на китайский Новый год. К работе вернулись только 7,6 тысяч человек.
Сразу по приезде их отправили на карантин. Под наблюдением врачей находятся более 5 тысяч человек, сообщает Минтруда Вьетнама.
Сейчас во Вьетнаме официально диагностировано 16 случаев заражения коронавирусом. Страна приостановила авиасообщение с Китаем.
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