Участники Второй мировой войны из США отметят День Победы в России

В Санкт-Петербурге, Москве и Волгограде побывают американцы, участвовавшие во Второй мировой войне. Они приедут в Россию на 75-летие Победы.

В памятных мероприятиях поучаствуют 12 человек. Самому младшему из них 96 лет, старшему — 103 года. Их поездку организует президент американской неправительственной организации Greatest Generations Foundation Тимоти Дэвис.

"Я подумал, что в ознаменование 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе необходимо привлечь внимание к Восточному фронту и проспонсировать поездку в Россию нескольких оставшихся в живых ветеранов Второй мировой из США, чтобы отметить эту важную дату в нашей истории вместе с российскими ветеранами 9 мая в Москве", — сказал президент НПО.

Американцы проведут в России 12 дней. В каждом из городов они будут встречаться с российскими ветеранами, посетят школы.