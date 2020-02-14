США: введем санкции, если Мексика закупит в России вертолеты

Планы Мексики по закупке военные вертолетов в России могут испортить отношения с США. Американцы грозят соседям санкциями.

Об этом заявил представитель госдепа США Уго Родригес на слушаниях в Конгрессе. По его словам, сделка будет отнесена к закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Американские дипломаты уже донесли эту информацию до мексиканских коллег.

Глава МИД Мексики Марсело Луис Эбрард провел переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. На встрече обсуждалась возможность заключения новых контрактов на закупку военных вертолетов. Ранее Россия поставляла Мехико вертолеты Ми-8 и Ми-17.