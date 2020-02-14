Россияне пытаются покинуть Китай

228 граждан России пытаются вернуться на Родину из Китая. Проблемы возникли из-за отмены авиасообщения.

У россиян были приобретены билеты на самолеты "Уральских авиалиний" и "Сибири".

"162 пассажира "Сибири" и 66 пассажиров "Уральских авиалиний" ожидают пересадки на альтернативные рейсы или возврата денежных средств. В настоящее время сотрудниками этих авиакомпаний ведётся соответствующая работа с пассажирами", — говорится в сообщении Росавиации.

Работа ведется активно. На сегодняшний день билеты или возмещение стоимости перелета получили уже 1404 человека.

Напомним, что авиасообщение приостановлено из-за эпидемии коронавируса. По официальной информации, от болезни скончались 1380 человек.