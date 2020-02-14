Южнокорейский президент ищет встречи с президентом США

Саммит Южной Кореи и США планируют организовать в азиатской стране. Сейчас идут переговоры о встрече двух президентов - Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа.

Правда, накануне выборов в США американскому президенту пока сложно найти время для встреч. Однако, если она состоится, страны обсудят важные вопросы: расходы на совместную оборону, изменение инструкций в ракетной сфере.

Есть и другая причина, по которой южнокорейская сторона так активно ищет контакты с первыми лицами других стран.

15 апреля в КНДР пройдут парламентские выборы.

А проведение саммитов традиционно повышает уровень поддержки как президента, так и партии. Встретиться с китайским лидером Си Цзипинем сложно из-за эпидемии коронавируса, а приезд Владимира Путина тоже под большим вопросом.