Саммит Южной Кореи и США планируют организовать в азиатской стране. Сейчас идут переговоры о встрече двух президентов - Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа.
Правда, накануне выборов в США американскому президенту пока сложно найти время для встреч. Однако, если она состоится, страны обсудят важные вопросы: расходы на совместную оборону, изменение инструкций в ракетной сфере.
Есть и другая причина, по которой южнокорейская сторона так активно ищет контакты с первыми лицами других стран.
15 апреля в КНДР пройдут парламентские выборы.
А проведение саммитов традиционно повышает уровень поддержки как президента, так и партии. Встретиться с китайским лидером Си Цзипинем сложно из-за эпидемии коронавируса, а приезд Владимира Путина тоже под большим вопросом.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.