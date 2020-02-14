Вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые после возвращения с переговоров в Сочи дал развернутый комментарий на тему, "как дальше жить будем".
Как отмечает популярный в Белоруссии Telegram-канал "Бульба престолов", говорил "Батька" не про нефть и даже не про интеграцию. А почти исключительно про то, что в его ближайших планах "зачистка белорусского медиаполя".
"От российских медиа, а также от пророссийских, а в перспективе — и от русскоязычных элементов", — пишет автор "Бульба престолов".
И добавляет:
"а зачищать-то и уже нечего. Весь политический контент давно заменён на местный. Все проекты на ТВ по большей части находятся под контролем Лукашенко и продвигают белорусизацию. И никого не волнует, что охват у них околонулевой, а статистика накручена ботами".
Кстати, о планах "замены контента" "Правда.Ру" уже рассказывала ранее — здесь.
Народ пока молчит. А вот националисты, — отмечает автор материала, — ликуют и уверены в окончательном решении "русского вопроса". Они ожидают содействия властей в продвижении национального контента и сами готовы помогать в арестах нелояльных.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.