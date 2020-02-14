Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского

Вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые после возвращения с переговоров в Сочи дал развернутый комментарий на тему, "как дальше жить будем".

Как отмечает популярный в Белоруссии Telegram-канал "Бульба престолов", говорил "Батька" не про нефть и даже не про интеграцию. А почти исключительно про то, что в его ближайших планах "зачистка белорусского медиаполя".

От кого "зачищать" собрался?

"От российских медиа, а также от пророссийских, а в перспективе — и от русскоязычных элементов", — пишет автор "Бульба престолов".

И добавляет:

"а зачищать-то и уже нечего. Весь политический контент давно заменён на местный. Все проекты на ТВ по большей части находятся под контролем Лукашенко и продвигают белорусизацию. И никого не волнует, что охват у них околонулевой, а статистика накручена ботами".

Кстати, о планах "замены контента" "Правда.Ру" уже рассказывала ранее — здесь.

А как дела с Интернетом?

Сервисы Google при заходе с белорусских IP открываются только на государственном языке. Поменять на русский сложно и неудобно для обычного пользователя.

Оба агрегатора — Google и Яндекс — в ответ на поисковые вопросы белорусов выдают результаты исключительно из местных, белорусских медиа.

А что народ?