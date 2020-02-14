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Источник Правда.Ру

Число зараженных коронавирусом в Хубэе выросло до 52 тысяч

Мир

51986 заразившихся коронавирусом — в китайской провинции Хубэй продолжает распространяться новая пневмония.

За последние сутки там умерли 116 больных.

Как сообщает региональный комитет по здравоохранению, после скачка заражений 13 февраля, "рост числа заболевших вернулся к прежним показателям".

Напомним, сутки назад новых зараженных в Хубэе было почти 15 тысяч.

"По состоянию на утро 14 февраля в провинции Хубэй зарегистрировано 51986 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Летальных случаев — 1426",

— написано в сообщении китайского комитета.

Эксперты ВОЗ, как ранее рассказывала "Правда.Ру" всерьез опасаются, что эпидемия коронавируса из Китая может приобрести "планетарный масштаб". Об этом подробнее - здесь.

хубэй за сутки коронавирус
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