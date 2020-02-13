Риши Сунак стал новым министром финансов Британии. Его назначили сегодня.
Ранее он занимал должность заместителя главы ведомства. Сунак занял место Саджида Джавида, который ушел в отставку по собственной инициативе.
Состав правительства страны сейчас на стадии обновления. Уже завтра кабинет министров должен собраться в новом составе.
Премьер-министр Борис Джонсон анонсировал перестановки в правительстве. Они связаны с выходом страны из Евросоюза.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.