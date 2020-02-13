Новый министр финансов назначен в Британии

Риши Сунак стал новым министром финансов Британии. Его назначили сегодня.

Ранее он занимал должность заместителя главы ведомства. Сунак занял место Саджида Джавида, который ушел в отставку по собственной инициативе.

Состав правительства страны сейчас на стадии обновления. Уже завтра кабинет министров должен собраться в новом составе.

Премьер-министр Борис Джонсон анонсировал перестановки в правительстве. Они связаны с выходом страны из Евросоюза.