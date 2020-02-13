Украинские реформы поддерживают в НАТО

Члены североатлантического альянса призывают Украину продолжать реформы. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он выразил мнение министров обороны стран, входящих в альянс.

"НАТО продолжает оказывать мощную политическую и практическую поддержку. Члены альянса приветствовали прогресс, полученный в процессе реформ, и призывают Украину продолжать двигаться по этому пути", — цитируют Столтенберга журналисты.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Украина важна для США из-за близости к России. Таким образом Штаты сдерживают РФ.