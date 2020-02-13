Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Украинские реформы поддерживают в НАТО

Мир » Бывший СССР » Украина

Члены североатлантического альянса призывают Украину продолжать реформы. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он выразил мнение министров обороны стран, входящих в альянс.

"НАТО продолжает оказывать мощную политическую и практическую поддержку. Члены альянса приветствовали прогресс, полученный в процессе реформ, и призывают Украину продолжать двигаться по этому пути", — цитируют Столтенберга журналисты.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Украина важна для США из-за близости к России. Таким образом Штаты сдерживают РФ.

оон реформы украина генсек оон йенс столтенберг
Актуальная аналитика
Новости футбола
Адвокат Князев: "Тарасов кого-то заразил этим коронавирусом? Не надо такой хайп делать"
Мир. Новости мира
Зачем Москва просила о переносе суда по делу о падении MH17 в Россию
Общество
Россияне снова "разлюбили" Украину
Последние материалы
Россияне снова "разлюбили" Украину
Нидерланды не ﻿дадут России судить подозреваемых в деле MH17
Госдума предложила ввести скидку на оплату ЖКХ
Резцова прокомментировала слова Фуркада про "старческий маразм"
Лечение каких болезней увеличит продолжительность жизни?
Австралийский мальчик ради сюжета на ТВ съел двух мух в прямом эфире
Генконсульство еще одной страны откроется в Казани
Кубок России меняет формат: льготы для лидеров и групповой этап
Зенитный комплекс С-500 будет сбивать даже то, что еще не придумали
Одним из спикеров Мюнхенской конференции станет президент Украины
Популярное
Военные новости
Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500

Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.

Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Новости Украины
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Военные новости
"Белые лебеди" могут получить гиперзвуковые "Кинжалы"
Петр Фадеев Центробанки "напечатают" цифровые деньги Петр Фадеев Соломон Соловьев Водолеи поющие и летающие - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Коронавирус: новости плохие и хорошие Игорь Буккер
Комментарии
Неприятные перспективы Белоруссии: пусть живет, как хочет
День "северных территорий": Курилы навсегда русские
Александр Тихонов: "Фуркад прав. Резцова пропила всё что можно"
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Главный вопрос: как будут назначать главу Госсовета
День "северных территорий": Курилы навсегда русские
День "северных территорий": Курилы навсегда русские
Блумберг: ругать Россию за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?
Певице Маше Распутиной слишком натянули кожу на лице
Экономические и социальные потрясения ведут к "смерти от безысходности"
Кремль не советует обсуждать правительство Медведева
Главный вопрос: как будут назначать главу Госсовета
День "северных территорий": Курилы навсегда русские
Британка Белоногофф объяснила своё решение выступать за Россию
Главный вопрос: как будут назначать главу Госсовета
Посол России в Японии: у нас разная оценка итогов Второй мировой войны
Кремль не советует обсуждать правительство Медведева
Главный вопрос: как будут назначать главу Госсовета
Часы тишины в дневное время могут ввести в России
СССР окончательно уходит в Лету: 3,5 тысячи законов утратили силу
Разучились ездить по правилам: общая сумма штрафов за год - 142,1 млн
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ