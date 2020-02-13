Геноцид армян в годы Османской империи признали в Сирии

Сирийский парламент согласился с тем, что геноцид армян в годы Османской империи имел место быть. Этот исторический факт действующая власть жестко осуждает.

Об этом в четверг сообщает SANA. Парламент страны принял законопроект, в котором геноцид армян признается и осуждается.

Ранее "Правда.Ру" писала, что конгресс США признал массовые убийства армян в годы Османской империи геноцидом. С этой позицией не согласился президент США Дональд Трамп.