Одним из спикеров Мюнхенской конференции станет президент Украины

Владимир Зеленский выступит на одной из секций Мюнхенской конференции. Она пройдет в столице Баварии с 14 по 16 февраля.

Он также планирует провести ряд встреч с представителями делегаций других государств.

"Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Федеративную Республику Германия для участия в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. В рамках конференции президент выступит на отдельной сессии, посвященной Украине, а также проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств", — сообщается на сайте Зеленского.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в конференции также поучаствуют представители НАТО, Казахстана, США и других стран. Россию представит глава МИД Сергей Лавров.