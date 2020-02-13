Владимир Зеленский выступит на одной из секций Мюнхенской конференции. Она пройдет в столице Баварии с 14 по 16 февраля.
Он также планирует провести ряд встреч с представителями делегаций других государств.
"Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Федеративную Республику Германия для участия в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. В рамках конференции президент выступит на отдельной сессии, посвященной Украине, а также проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств", — сообщается на сайте Зеленского.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в конференции также поучаствуют представители НАТО, Казахстана, США и других стран. Россию представит глава МИД Сергей Лавров.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.