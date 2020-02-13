Украинская почта временно не принимает письма и посылки, которые граждане страны намерены отправить в Китай. Это связано с логистическими проблемами.
Накануне в стране приостановили авиасообщение с КНР. В результате возникли сложности с отправкой туда посылок и корреспонденции.
"Никаких запретов со стороны Национальной почты Китая сейчас нет. Однако в связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределенный срок прием всех видов отправлений в Китай временно приостановлен", — заявили на "Укрпочте".
При этом подчеркивается, что запрета на отправку посылок в Китай от ВОЗ нет, проблема именно в логистике. Прием посылок из КНР также ведется, однако сроки поставки могут быть увеличены из-за сложившейся ситуации.
Напомним, что число жертв опасного вируса превысило 1300 человек.
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