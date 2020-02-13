На Украине не принимают посылки, которые нужно отправить в Китай

Украинская почта временно не принимает письма и посылки, которые граждане страны намерены отправить в Китай. Это связано с логистическими проблемами.

Накануне в стране приостановили авиасообщение с КНР. В результате возникли сложности с отправкой туда посылок и корреспонденции.

"Никаких запретов со стороны Национальной почты Китая сейчас нет. Однако в связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределенный срок прием всех видов отправлений в Китай временно приостановлен", — заявили на "Укрпочте".

При этом подчеркивается, что запрета на отправку посылок в Китай от ВОЗ нет, проблема именно в логистике. Прием посылок из КНР также ведется, однако сроки поставки могут быть увеличены из-за сложившейся ситуации.

Напомним, что число жертв опасного вируса превысило 1300 человек.