Казахстан эвакуировал из Китая соотечественников

171 гражданин Казахстана и 40 граждан Киргизии эвакуированы из Китая. Их вывезли власти Казахстана.

Всего из эпицентра распространения коронавируса спасено 211 человек. Все они помещены в карантин, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана.

Казахи пройдут обследование в многопрофильной клинической больнице Алма-Аты. Граждан Киргизии отправили в Бишкек.

А вот граждан Украины их правительство эвакуировать из Китая не спешит. Как заявили власти, сначала необходимо на 100% удостовериться, что в страну не будет завезен коронавирус.