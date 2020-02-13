171 гражданин Казахстана и 40 граждан Киргизии эвакуированы из Китая. Их вывезли власти Казахстана.
Всего из эпицентра распространения коронавируса спасено 211 человек. Все они помещены в карантин, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана.
Казахи пройдут обследование в многопрофильной клинической больнице Алма-Аты. Граждан Киргизии отправили в Бишкек.
А вот граждан Украины их правительство эвакуировать из Китая не спешит. Как заявили власти, сначала необходимо на 100% удостовериться, что в страну не будет завезен коронавирус.
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