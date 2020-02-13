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Источник Правда.Ру

Блумберг: ругать Россию за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?

Мир

Кандидат в президенты США от демократов Майкл Блумберг предпочитает избегать тем, касающихся внешней политики.

Однако, пишет сегодня The Washington Post, так было не всегда.

Издание напоминает, что ранее Блумберг "неоднократно высказывал одобрение авторитарным лидерам":

"Китайский лидер Си Цзиньпин совсем никакой не диктатор. Принимая решения, он учитывает желания своего народа", — цитирует The Washington Post давнее выступление Блумберга.

Чего в политических кругах Америки Блумбергу точно не забудут

В 2015 году нынешний кандидат на пост главы Белого дома "уравнял присоединение Крыма к России и аннексию Америкой Калифорнии в XIX веке".

Озвучил эту мысль миллиардер Блумберг, выступая в институте Аспена.

Тогда он не только назвал "оправданными и обоснованными" действия российского президента в отношении "аннексии" Крыма, но и провел историческую аналогию с политикой собственной страны.

Крым и Калифорния

"Я недавно с кем-то беседовал о России. Меня удивила позиция визави, который доказывал мне, что российские силы не должны быть на территории Украины и пытаться захватить ее часть.

А что бы Америка делала, если бы у нас под боком была страна, где многие хотят быть американцами? — спросил я того человека. — Техас и Калифорния ни о чём не напоминают? Мы просто пошли и присоединили их. Я не пытаюсь оправдать Путина. И не говорю, что он поступает правильно. Нет. Но мы тоже так делали. Это было 200 лет назад. Однако факт есть факт", — цитирует слова Блумберга The Washington Post.

Севастополь и Гуантанамо

И еще одну историческую параллель проводил кандидат в американские президенты Блумберг:

"В Крыму находится главная база Черноморского флота России, — говорил он в 2015 году, — и стране нужен, несомненно, этот незамерзающий порт. А мы забыли про свой залив Гуантанамо? О том, как оставили его порт за собой? Кубе это, как и Украине, вряд ли понравилось".

А в "агрессии Путина" вообще НАТО виновато

Тогда же, в 2015 году, Блумберг объяснил и причины "агрессивности Путина в адрес НАТО":

"Мы дорасширялись уже до самых границ России. А жители этой страны, на которых нападали столько раз, что и сосчитать сложно, любое сокращение дистанции не переносят уже на уровне менталитета", — говорил когда-то американский кандидат в президенты.

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