Выполнение Минских соглашений обсудят в ООН

Со дня принятия Минских соглашений прошло уже пять лет. Россия предложила обсудить их выполнение в Совете безопасности ООН.

По предложению российской стороны, встреча может состояться 18 февраля.

"В связи с отмечаемой сегодня пятой годовщиной минских договорённостей Россия запросила 18 февраля провести открытое заседание Совета Безопасности ООН с участием представителя ОБСЕ для анализа выполнения соглашений", — цитируют журналисты первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

Между тем в США уверены, что Минские соглашения не соблюдаются, и виновата в этом Россия. Такое мнение высказал госсекретарь США Майк Помпео.