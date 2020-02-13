Со дня принятия Минских соглашений прошло уже пять лет. Россия предложила обсудить их выполнение в Совете безопасности ООН.
По предложению российской стороны, встреча может состояться 18 февраля.
"В связи с отмечаемой сегодня пятой годовщиной минских договорённостей Россия запросила 18 февраля провести открытое заседание Совета Безопасности ООН с участием представителя ОБСЕ для анализа выполнения соглашений", — цитируют журналисты первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.
Между тем в США уверены, что Минские соглашения не соблюдаются, и виновата в этом Россия. Такое мнение высказал госсекретарь США Майк Помпео.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.